Біля берегів Греції з палаючого човна врятували 7 італійців

Сім італійських туристів були евакуйовані у вівторок вранці з палаючого вітрильника біля північно-східного узбережжя острова Антіпаксос на заході Греції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Туристів врятувало приватне судно, яке перебувало неподалік.

Повідомляється, що врятовані перебувають у доброму стані і очікують на два човни берегової охорони, які мають забрати їх на берег.

Наразі не відомо, що стало причиною пожежі або звідки вона почалася.

Нагадаємо, іспанські рятувальники врятували 62-річного громадянина Франції, який 16 годин провів у відкритому морі після того, як його вітрильний човен перевернувся в Атлантичному океані.