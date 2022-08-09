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Біля берегів Греції з палаючого човна врятували 7 італійців

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Вівторок, 9 серпня 2022, 12:26

Сім італійських туристів були евакуйовані у вівторок вранці з палаючого вітрильника біля північно-східного узбережжя острова Антіпаксос на заході Греції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

 

Туристів врятувало приватне судно, яке перебувало неподалік.

Повідомляється, що врятовані перебувають у доброму стані і очікують на два човни берегової охорони, які мають забрати їх на берег.

Наразі не відомо, що стало причиною пожежі або звідки вона почалася.

Нагадаємо, іспанські рятувальники врятували 62-річного громадянина Франції, який 16 годин провів у відкритому морі після того, як його вітрильний човен перевернувся в Атлантичному океані.

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Греція інциденти

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