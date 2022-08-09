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Міноборони Грузії заперечило передачу Росії даних про грузинів, що воюють в Україні

Вівторок, 9 серпня 2022, 19:09

Міністерство оборони Грузії у вівторок заперечило дані грузинського телеканалу "Мтаварі", який у своєму розслідуванні заявив, що відомство могло передати Росії дані про грузинів, які зараз воюють в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на офіційну заяву грузинського Міноборони.

Сюжет "Мтаварі" відомство називає "абсурдною і цілеспрямовано поширеною дезінформацією", яка "має на меті ввести громадськість в оману, дискредитувати урядові структури і втілити вузькопартійні інтереси".

Міноборони Грузії стверджує, що особова справа колишнього грузинського військовослужбовця Міхеїла Камхадзе, який фігурує в сюжеті "Мтаварі", була передана до відповідного районного комісаріату.

"Таким чином, особові справи офіцерів резерву не можуть потрапити за межі відомства. Відповідні служби встановлять, чи є показані у ЗМІ документи справді особовою справою і де саме в Україні вони були знайдені", – йдеться в повідомленні.

Міноборони Грузії також поскаржилось, що "Мтаварі" не дочекався відповіді на запит, який направив до міністерства і "вирішив поширити дезінформацію, що вказує, що вони хотіли втілити вузькопартійні інтереси за рахунок грузинських військових".

Нагадаємо, грузинський опозиційний телеканал "Мтаварі" у понеділок увечері випустив розслідування, в якому стверджує, що міністерство оборони Грузії могло надати Росії інформацію про колишніх військових, які воюють в Україні проти російських окупантів.

Точно невідомо, скільки добровольців із Грузії воює в Україні проти Росії, але їхня кількість оцінюється сотнями. Зокрема, вони воюють у "Грузинському легіоні", батальйоні "Азов", Інтернаціональному легіоні тощо.

Як відомо, в березні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав свого грузинського колегу Іраклі Гарібашвілі дозволити виліт в Україну добровольців із Грузії.

У червні Гарібашвілі потрапив у скандал, коли назвав грузинських добровольців, які вирушили в Україну воювати проти Росії, "найнятими волонтерами", і заявив, що Київ начебто вимагав відпустити їх.

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Грузія Війна з РФ

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