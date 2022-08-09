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У Болгарії почалися міжнародні навчання авіації Thracian Viper

Вівторок, 9 серпня 2022, 19:26

У Болгарії в понеділок почалися міжнародні навчання військово-повітряних сил Thracian Viper 2022, у яких бере участь авіація Канади, Греції, Румунії та сил США у Європі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інформаційний центр міністерства оборони Болгарії.

Протягом 8-19 серпня військово-повітряні сили країн-учасниць навчань здійснюватимуть спільні польоти в болгарському повітряному просторі та відпрацьовуватимуть місії заходи повітряної оборони різної складності.

З болгарського боку в Thracian Viper 2022 братимуть участь екіпажі винищувачів МіГ-29 та Су-25 і гелікоптерів AS-532. До них долучаться канадські F-18 і румунські та грецькі F-16.

Навчання Thracian Viper відбуваються щорічно з 2010 року. Їхня головна мета – підготовка військово-повітряних сил учасників до спільних операцій НАТО, обмін практичним досвідом і налагодження взаємодії.

У липні в болгарській акваторії Чорного моря відбулися щорічні військові навчання "Бриз" за участю 11 країн НАТО.

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