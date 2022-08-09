В Болгарии начались международные учения авиации Thracian Viper

В Болгарии в понедельник начались международные учения военно-воздушных сил Thracian Viper 2022, в которых участвует авиация Канады, Греции, Румынии и сил США в Европе.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на информационный центр министерства обороны Болгарии.

В течение 8-19 августа военно-воздушные силы стран-участниц учений будут совершать совместные полеты в болгарском воздушном пространстве и будут отрабатывать миссии мероприятия воздушной обороны различной сложности.

С болгарской стороны в Thracian Viper 2022 примут участие экипажи истребителей МиГ-29 и Су-25 и вертолетов AS-532. К ним присоединятся канадские F-18 и румынские и греческие F-16.

Обучение Thracian Viper проходит ежегодно с 2010 года. Их главная цель – подготовка военно-воздушных сил участников к совместным операциям НАТО, обмен практическим опытом и налаживание взаимодействия.

В июле в болгарской акватории Черного моря состоялись ежегодные военные учения "Бриз" с участием 11 стран НАТО.