В Європарламенті передумали міняти килим і робити новий бар через зростання втрат на енергію

Ремонт будівель Європейського парламенту на мільйони євро, включаючи новий килим і бар, були скасовані, щоб покрити "різке зростання" цін на енергоносії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Генеральний директорат з питань інфраструктури та логістики (INLO), відповідальний за управління будівлями та технічне обслуговування в різних місцях роботи парламенту, нещодавно призупинив 14 проєктів реконструкції, які не покращують енергоефективність, загальною вартістю понад 6,7 мільйона євро, тому фінансування може буде перенесено на покриття поточних витрат будівель у Брюсселі, Люксембурзі та Страсбурзі.

Комітет парламенту з питань бюджету в середу схвалив переказ 6,7 мільйона євро. Ліна Марія Лінус, генеральний директор INLO, повідомила комітету, що скорочення витрат було необхідним для покриття різкого зростання цін на енергоносії через вторгнення Росії в Україну.

"Деякі з наших нових будівель тут, у Брюсселі, є надзвичайно енергоефективними... деякі інші не є енергоефективними через саму будівлю. Серед них кілька адміністративних будівель", – сказала вона.

Інформаційна записка INLO, надіслана до комітету окреслила ряд призупинених ремонтних робіт, включаючи нову систему кондиціонування повітря, нові килими на 250 000 євро та освітлення на 400 000 євро для Будинку європейської історії, музею. Інші заходи щодо скорочення витрат включають зупинку прес-центру вартістю 1 мільйон євро в Брюсселі.

Також призупинено реконструкцію та озеленення вартістю 1,4 мільйона євро, а також "розробку нової тераси та бару" в Страсбурзі на суму 500 000 євро.

"У відповідь на різке підвищення цін на енергоносії та напружену та невизначену бюджетну ситуацію у 2022 році проєкти довелося призупинити або перепрограмувати, щоб виділити кошти для покриття витрат на енергію", — йдеться у записці.

Але критики кажуть, що дистанційна робота чи скасування сесій парламенту в Страсбурзі заощадить мільйони, а також зменшить витрати енергії.

Речник президента парламенту сказав, що вони прагнуть скоротити споживання енергії, зберігаючи при цьому Страсбург місцем для прийняття важливих рішень, щоб "підтримати єдність в ЄС".

Але німецький депутат Європарламенту від Зелених Даніель Фройнд сказав, що відмова від сесій у Страсбурзі заощадить десятки мільйонів євро і є найкращим варіантом, враховуючи зростання витрат парламенту.

"Призупинення дорогих поїздок до Страсбурга є найпростішим і найочевиднішим вибором для скорочення витрат на енергію. Важко виправдати європейським громадянам, чому парламент повинен опалювати два будівельні комплекси і тисячі людей їдуть до Страсбурга, а всю Європу закликають економити енергію", – сказав він.

Чеський правоцентристський депутат Європарламенту Томаш Здеховський погодився, що зупинка страсбурзького "мандрівного цирку" вивільнить такі необхідні кошти.

"ЄС має навчитися економити під час кризи. Вплив зростання цін на енергоносії вплинув на кожного в ЄС, і ми повинні відповідно пристосуватися", – сказав він.

У березні 2020 року, під час пандемії COVID, колишній президент парламенту Давид Сассолі скасував засідання парламенту в Страсбурзі після того, як влада Франції оголосила цей район червоною зоною через поширення коронавірусу. Французькі чиновники неодноразово висловлювали розчарування цим рішенням, і врешті-решт депутати Європарламенту відновили парламентські сесії в Страсбурзі в грудні 2020 року.

Було проведено кілька голосувань у спробах змінити систему, яка закріплена в договорах ЄС. Французькі офіційні особи, включаючи президента Еммануеля Макрона, а також місцеві компанії Страсбурга підкреслюють важливість Страсбурга для європейського парламентського процесу.

Французький євродепутат П’єр Карлескінд із групи "Відновити Європу" сказав, що єдиним законним місцем перебування парламенту є Страсбург.

"Кожна криза — хороший привід для декого атакувати Страсбург. Але якщо вони дійсно наполягають, давайте переїдемо назавжди до Страсбурга", — сказав він.