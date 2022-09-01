В Европарламенте передумали менять ковер и делать новый бар из-за роста трат на энергию

Ремонт зданий Европейского парламента на миллионы евро, включая новый ковер и бар, были упразднены, чтобы покрыть "резкий рост" цен на энергоносители.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Генеральный директорат по вопросам инфраструктуры и логистики (INLO), ответственный за управление зданиями и техническое обслуживание в разных местах работы парламента, недавно приостановил 14 проектов реконструкции, не улучшающих энергоэффективность, общей стоимостью более 6,7 миллиона евро, поэтому финансирование может быть перенесено на покрытие текущих расходов построек в Брюсселе, Люксембурге и Страсбурге.

Комитет парламента по бюджету в среду одобрил перевод 6,7 миллиона евро. Лина Мария Линус, генеральный директор INLO, сообщила комитету, что сокращение расходов было необходимо для покрытия резкого роста цен на энергоносители из-за вторжения России в Украину.

"Некоторые из наших новых зданий здесь, в Брюсселе, чрезвычайно энергоэффективны... некоторые другие не являются энергоэффективными из-за самого здания. Среди них несколько административных зданий", – сказала она.

Информационная записка INLO, направленная в комитет, очертила ряд приостановленных ремонтных работ, включая новую систему кондиционирования воздуха, новые ковры на 250 000 евро и освещение на 400 000 евро для Дома европейской истории, музея. Другие меры по сокращению расходов включают остановку пресс-центра стоимостью 1 миллион евро в Брюсселе.

Также приостановлена ​​реконструкция и озеленение стоимостью 1,4 миллиона евро, а также "разработка новой террасы и бара" в Страсбурге на сумму 500 000 евро.

"В ответ на резкое повышение цен на энергоносители и напряженную и неопределенную бюджетную ситуацию в 2022 году проекты пришлось приостановить или перепрограммировать, чтобы выделить средства для покрытия расходов на энергию", - говорится в записке.

Но критики говорят, что дистанционная работа или отмена сессий парламента в Страсбурге сэкономит миллионы, а также снизит затраты энергии.

Представитель президента парламента сказал, что они стремятся сократить потребление энергии, сохраняя при этом Страсбург местом для принятия важных решений, чтобы "поддержать единство в ЕС".

Но немецкий депутат Европарламента от Зеленых Даниэль Фрейнд сказал, что отказ от сессий в Страсбурге сэкономит десятки миллионов евро и является лучшим вариантом, учитывая рост расходов парламента.

"Приостановка дорогих поездок в Страсбург является самым простым и очевидным выбором для сокращения расходов на энергию. Трудно оправдать европейским гражданам, почему парламент должен отапливать два строительных комплекса и тысячи людей едут в Страсбург, а всю Европу призывают экономить энергию", – сказал он.

Чешский правоцентристский депутат Европарламента Томаш Здеховский согласился, что остановка страсбургского "странствующего цирка" высвободит столь необходимые средства.

"ЕС должен научиться экономить в кризис. Влияние роста цен на энергоносители повлияло на каждого в ЕС, и мы должны соответственно приспособиться", – сказал он.

В марте 2020 года, во время пандемии COVID, бывший президент парламента Давид Сассоли отменил заседание парламента в Страсбурге после того, как власти Франции объявили этот район красной зоной из-за распространения коронавируса. Французские чиновники неоднократно выражали разочарование этим решением, и наконец депутаты Европарламента возобновили парламентские сессии в Страсбурге в декабре 2020 года.

Были проведены несколько голосований в попытках изменить систему, которая закреплена в договорах ЕС. Французские официальные лица, включая президента Эммануэля Макрона, а также местные компании Страсбурга подчеркивают важность Страсбурга для европейского парламентского процесса.

Французский евродепутат Пьер Карлескинд из группы "Восстановить Европу" сказал, что единственным законным местом пребывания парламента является Страсбург.

"Каждый кризис – хороший повод для некоторых атаковать Страсбург. Но если они действительно настаивают, давайте переедем навсегда в Страсбург", – сказал он.