В Іспанії через спеку цього літа загинули понад 4600 людей

Інститут охорони здоров'я Карлоса III підрахував, що через причини, пов’язані зі спекою, в Іспанії протягом цього літа загинули понад 4600 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Europa Press.

Зазначається, що послідовні теплові хвилі, які накрили Іспанію протягом літа, особливо в липні, призвели до суттєвоого збільшення надлишкової смертності.

З 20 291 смерті в Іспанії, які припали на червень, липень і серпень, 4655 фахівці Інституту охорони здоров’я Карлоса ІІІ пов’язали з надмірним теплом. Ці дані є найвищими з 2017 року, коли від спеки померли понад 2800 іспанців.

Найбільше загиблих у зв’язку з аномально високими температурами за літо було в автономній спільноті Мадрид (1292), далі йдуть Кастилія-і-Леон (576) і Каталонія (575).

Як повідомлялося, величезний мегалітичний комплекс і багатовікова церква входять до числа підводних пам'яток, які з'явилися на поверхнях водойм в Іспанії через сильну посуху, що спричинила падіння рівня води.