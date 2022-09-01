Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В Іспанії через спеку цього літа загинули понад 4600 людей

Четвер, 1 вересня 2022, 18:55

Інститут охорони здоров'я Карлоса III підрахував, що через причини, пов’язані зі спекою, в Іспанії протягом цього літа загинули понад 4600 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Europa Press.

Зазначається, що послідовні теплові хвилі, які накрили Іспанію протягом літа, особливо в липні, призвели до суттєвоого збільшення надлишкової смертності.

З 20 291 смерті в Іспанії, які припали на червень, липень і серпень, 4655 фахівці Інституту охорони здоров’я Карлоса ІІІ пов’язали з надмірним теплом. Ці дані є найвищими з 2017 року, коли від спеки померли понад 2800 іспанців.

Найбільше загиблих у зв’язку з аномально високими температурами за літо було в автономній спільноті Мадрид (1292), далі йдуть Кастилія-і-Леон (576) і Каталонія (575).

Як повідомлялося, величезний мегалітичний комплекс і багатовікова церква входять до числа підводних пам'яток, які з'явилися на поверхнях водойм в Іспанії через сильну посуху, що спричинила падіння рівня води.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Іспанія клімат

Статті

Чому зривають візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС: відповідаємо на головні питання

Чи піддадуться експерти МАГАТЕ на провокації РФ? Що може бути, а чого не має бути в їхньому звіті? А головне – чи здатна міжнародна місія сприяти демілітаризації ЗАЕС?
1 вересня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Залізна леді 2.0: що змінить обрання Ліз Трасс прем’єр-міністром Британії

Як потенційна лідерка Британії проклала собі шлях до потенційного лідерства в Консервативній партії? І що вона думає про Україну та Росію?
31 серпня 2022 — Олег Павлюк, Європейська правда

4 уроки Балкан: що має врахувати Україна на шляху до членства в ЄС

Детальний аналіз досвіду євроінтеграції Західних Балкан має допомогти Україні уникнути багатьох помилок та пришвидшити вступ до ЄС.
31 серпня 2022 — Любов Акуленко, Український центр європейської політики