Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В Испании из-за жары этим летом погибли более 4600 человек

Четверг, 1 сентября 2022, 18:55

Институт здравоохранения Карлоса III подсчитал, что по причинам, связанным с жарой, в Испании в течение этого лета погибли более 4600 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Europa Press.

Отмечается, что последовательные тепловые волны, накрывшие Испанию в течение лета, особенно в июле, привели к существенному увеличению избыточной смертности.

Из 20 291 смерти в Испании, пришедшихся на июнь, июль и август, 4655 специалисты Института здравоохранения Карлоса ІІІ связали с чрезмерным теплом. Эти данные являются самыми высокими с 2017 года, когда от жары скончались более 2800 испанцев.

Больше всего погибших в связи с аномально высокими температурами за лето было в автономном сообществе Мадрид (1292), далее следуют Кастилия-и-Леон (576) и Каталония (575).

Как сообщалось, огромный мегалитический комплекс и многовековая церковь входят в число подводных памятников, появившихся на поверхностях водоемов в Испании из-за сильной засухи, повлекшей за собой падение уровня воды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Испания климат

Статьи

Почему срывают визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС: отвечаем на главные вопросы

Поддадутся ли эксперты МАГАТЭ на провокации РФ? Что может быть, а чего не должно быть в их отчете? А главное – способна ли международная миссия способствовать демилитаризации ЗАЭС?
1 сентября 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

Железная леди 2.0: что изменит избрание Лиз Трасс премьер-министром Британии

Как потенциальный лидер Британии проложил себе путь к потенциальному лидерству в Консервативной партии? И что она думает об Украине и России? (укр.)
31 августа 2022 — Олег Павлюк, Европейская правда

4 урока Балкан: что должна учесть Украина на пути к членству в ЕС

Подробный анализ опыта евроинтеграции Западных Балкан должен помочь Украине избежать многих ошибок и ускорить вступление в ЕС (укр.)
31 августа 2022 — Любовь Акуленко, Украинский центр европейской политики