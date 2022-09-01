В Испании из-за жары этим летом погибли более 4600 человек

Институт здравоохранения Карлоса III подсчитал, что по причинам, связанным с жарой, в Испании в течение этого лета погибли более 4600 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Europa Press.

Отмечается, что последовательные тепловые волны, накрывшие Испанию в течение лета, особенно в июле, привели к существенному увеличению избыточной смертности.

Из 20 291 смерти в Испании, пришедшихся на июнь, июль и август, 4655 специалисты Института здравоохранения Карлоса ІІІ связали с чрезмерным теплом. Эти данные являются самыми высокими с 2017 года, когда от жары скончались более 2800 испанцев.

Больше всего погибших в связи с аномально высокими температурами за лето было в автономном сообществе Мадрид (1292), далее следуют Кастилия-и-Леон (576) и Каталония (575).

Как сообщалось, огромный мегалитический комплекс и многовековая церковь входят в число подводных памятников, появившихся на поверхностях водоемов в Испании из-за сильной засухи, повлекшей за собой падение уровня воды.