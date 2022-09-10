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Албанія звинуватила Іран у новій кібератаці після розриву дипвідносин

Субота, 10 вересня 2022, 18:02

Албанія повідомила про кібератаку на Систему загального інформаційного управління (TIMS), яка фіксує в’їзд і виїзд у пунктах пропуску на кордоні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Albanian Daily News.

"Ще одна кібератака, вчинена тими ж агресорами, засудженими дружніми до Албанії країнами, була вчинена минулої ночі проти системи TIMS" - заявив прем’єр Албанії Еді Рама.

За його словами, Албанія продовжує роботу з союзниками для підвищення захисту своїх систем.

Міністерство фінансів США у п’ятницю оголосило про санкції проти міністерства розвідки та безпеки Ірану та його керівника Ісмаїла Хатіба у зв’язку з причетністю до кібератаки на урядові інформаційні системи Албанії.

Нагадаємо, внаслідок потужної кібератаки на Албанію, що відбулася в липні, стали недоступні сайти парламенту та офісу прем’єр-міністра, а також e-Albania – урядовий портал, який використовують усі албанці, а також іноземні жителі та інвестори для доступу до низки державних послуг.

Згодом стало відомо, що хакерам вдалося викрасти принаймні частину листування прем’єра.

Пізніше Албанія розірвала дипломатичні відносини з Іраном, коли прем'єр-міністр Еді Рама звинуватив Ісламську Республіку в кібератаці, й дав її дипломатам 24 години, щоб закрити посольство та покинути країну.

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Албанія кібербезпека

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