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Албания обвинила Иран в новой кибератаке после разрыва дипотношений

Суббота, 10 сентября 2022, 18:02

Албания сообщила о кибератаке на Систему общего информационного управления (TIMS), фиксирующую въезд и выезд в пунктах пропуска на границе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Albanian Daily News.

"Еще одна кибератака, совершенная теми же агрессорами, осужденными дружественными к Албании странами, была совершена минувшей ночью против системы TIMS" - заявил премьер Албании Эдди Рама.

По его словам, Албания продолжает работу с союзниками по повышению защиты своих систем.

Министерство финансов США в пятницу объявило о санкциях против министерства разведки и безопасности Ирана и его руководителя Исмаила Хатиба в связи с причастностью к кибератаке на правительственные информационные системы Албании.

Напомним, в результате состоявшейся в июле мощной кибератаки на Албанию стали недоступны сайты парламента и офиса премьер-министра, а также e-Albania – правительственный портал, который используют все албанцы, а также иностранные жители и инвесторы для доступа к ряду государственных услуг.

Впоследствии стало известно, что хакерам удалось похитить, по крайней мере, часть переписки премьера.

Позже Албания разорвала дипломатические отношения с Ираном, когда премьер-министр Эди Рама обвинил Исламскую Республику в кибератаке и дал ее дипломатам 24 часа, чтобы закрыть посольство и покинуть страну.

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Албания кибербезопасность

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