МЗС привітало рішення влади Молдови заборонити польоти до Росії

Заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс у неділю привітав рішення Адміністрації цивільної авіації Молдови про заборону молдовським авіакомпаніям здійснювати польоти у повітряному просторі Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", коментар Перебийноса опублікувало посольство України в Молдові у Facebook.

Заступник глави МЗС України зазначив, що рішення "фактично синхронізує позицію Молдови з підходом країн ЄС та низки інших держав, які офіційно припинили авіасполучення з Росією".

"Це – логічна відповідь на розв’язану Кремлем війну проти України та всього цивілізованого світу. Ізоляція держави-агресора має бути тотальною, включно з обмеженням для її громадян можливостей подорожей до демократичних країн", – додав він.

Перебийніс також висловив думку, що заборона польотів молдовських компаній над Росією не в останню чергу є важливою "і під кутом зору забезпечення безпеки самої Молдови".

Раніше молдовський перевізник Air Moldova анонсувала відновлення з 1 жовтня авіарейсів до Москви. Але в суботу Орган цивільної авіації Молдови 10 вересня видав операційну директиву, яка забороняє здійснення повітряних операцій у повітряному просторі Росії національними авіаоператорами.

Після цього Air Moldova призупинила продаж квитків на рейс до Москви і заявила, що готова вирішувати це питання в суді.

З кінця лютого молдовські авіакомпанії припинили польоти до міст Росії та не відновили рейси у цьому напрямку після часткового відкриття повітряного простору Молдови.