МИД приветствовал решение властей Молдовы запретить полеты в Россию

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис в воскресенье поздравил решение Администрации гражданской авиации Молдовы о запрете молдавским авиакомпаниям совершать полеты в воздушном пространстве России.

Как сообщает "Европейская правда", комментарий Перебийноса опубликовало посольство Украины в Молдове в Facebook.

Заместитель главы МИД Украины отметил, что решение "фактически синхронизирует позицию Молдовы с подходом стран ЕС и ряда других государств, официально прекративших авиасообщение с Россией".

"Это – логический ответ на развязанную Кремлем войну против Украины и всего цивилизованного мира. Изоляция государства-агрессора должна быть тотальной, включая ограничение для ее граждан возможностей путешествий в демократические страны", – добавил он.

Перебийнис также выразил мнение, что запрет полетов молдавских компаний над Россией не в последнюю очередь важен "и под углом зрения обеспечения безопасности самой Молдовы".

Ранее молдавский авиаперевозчик Air Moldova анонсировала возобновление с 1 октября авиарейсов в Москву. Но в субботу Орган гражданской авиации издал операционную директиву, которая запрещает осуществление воздушных операций в воздушном пространстве России национальными авиаоператорами.

После этого Air Moldova приостановила продажу билетов на рейс в Москву и заявила, что готова решать этот вопрос в суде.

С конца февраля молдавские авиакомпании прекратили полеты в города России и не возобновили рейсы в этом направлении после частичного открытия воздушного пространства Молдовы.