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МЗС Чорногорії запропонувало скасувати безвізовий режим для росіян

Неділя, 11 вересня 2022, 15:31

Чорногорія у всьому має бути на боці Європейського союзу, навіть коли йдеться про зупинення дії безвізової угоди з Росією.

Про це заявили у Міністерстві закордонних справ країни, пише "Європейська правда" із посиланням на чорногорське видання "Дан".

"Чорногорія є відданим партнером Європейського Союзу, і міністр закордонних справ вважає, що наша країна має бути повністю солідарною з ЄС у цьому рішенні, як це було досі", - заявили у міністерстві.

Якби уряд погодився з думкою міністра закордонних справ, це практично означало б запровадження віз для громадян Російської Федерації.

З 2008 року між Чорногорією та Росією діє угода про безвізові поїздки громадян.

Видання вказує, що з 1 червня по 14 серпня 2022 року державний кордон на в'їзді до Чорногорії перетнули 48 193 громадянина РФ, що на 15% більше, ніж за той же період 2021 року.

Раніше Рада ЄС остаточно ухвалила рішення про призупинення спрощеного візового режиму з Росією.

Як відомо, після виборів в серпні 2020 року владу в Чорногорії, вперше з часу проголошення незалежності в 2006 році, сформували за участі проросійських та просербських партій. 

У лютому 2022 році цей уряд був відправлений у відставку, і у квітні утворився новий уряд за участі прозахідних сил. Але 20 серпня йому також довелося піти у відставку.

Якщо коаліцію не буде сформовано, нові вибори відбудуться наприкінці року

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Чорногорія візи Росія

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