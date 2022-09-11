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МИД Черногории предложил отменить безвизовый режим для россиян

Воскресенье, 11 сентября 2022, 15:31

Черногория во всем должна быть на стороне Евросоюза, даже когда речь идет о приостановке действия безвизового соглашения с Россией.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел страны, пишет "Европейская правда" со ссылкой на черногорское издание "Дан".

"Черногория является преданным партнером Европейского Союза, и министр иностранных дел считает, что наша страна должна быть полностью солидарна с ЕС в этом решении, как это было до сих пор", - заявили в министерстве.

Если бы правительство согласилось с мнением министра иностранных дел, это практически означало бы введение виз для граждан Российской Федерации.

С 2008 года между Черногорией и Россией действует соглашение о безвизовых поездках граждан.

Издание указывает, что  с 1 июня по 14 августа 2022 года государственную границу на въезде в Черногорию пересекли 48 193 гражданина РФ, что на 15% больше, чем за тот же период 2021 года.

Ранее Совет ЕС окончательно принял решение о приостановлении упрощенного визового режима с Россией.

Как известно, после выборов в августе 2020 года власть в Черногории, впервые со времени провозглашения независимости в 2006 году, была сформирована при участии пророссийских и просербских партий.

В феврале 2022 года это правительство было отправлено в отставку, и в апреле образовалось новое правительство с участием прозападных сил. Но 20 августа ему тоже пришлось уйти в отставку.

Если коалиция не будет сформирована, новые выборы состоятся в конце года.

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Черногория визы Россия

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