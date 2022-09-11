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Співголова партії Шольца не виключив постачання танків Україні

Неділя, 11 вересня 2022, 19:11

Співголова Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль не виключив в принципі поставки в Україну танків західного зразка.

Про це пише Bild, повідомляє "Європейська правда".

"Жодна країна зараз не постачає західні основні бойові танки. Таке рішення на цей момент", - сказав Клінгбайл.

"І це зараз має бути обговорено між главами держав і урядів з огляду на вимоги з боку України, також з огляду на успіхи, яких Україна досягла зараз, якими можуть бути наступні кроки для підтримки цієї країни", - додав він.

Експерт із зовнішньої політики СДПН і голова комітету у закордонних справах Бундестагу Міхаель Рот у неділю також закликав швидко підтримати Україну новою зброєю.

"У цій новій фазі війни Україна потребує зброї, яка дозволить їй звільнити окуповані Росією території та тримати їх під постійним контролем. Захід, особливо США, Німеччина, Франція та Польща, повинні швидко скоординувати свої дії та адаптувати свої поставки до нової ситуації", — сказав він.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Німеччина зрештою дозволить постачання своїх танків Україні, але тамтешньому уряду потрібен час, щоб пройти еволюцію до ухвалення такого рішення.

Нагадаємо, 10 вересня глава МЗС Німеччини Анналена Бербок вдруге від початку повномасштабного вторгнення прибула до Києва. Під час візиту до Великої Димерки під Києвом вона пообіцяла Україні подальшу допомогу з розмінуванням.

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