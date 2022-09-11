Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Сопредседатель партии Шольца не исключил поставки танков Украине

Воскресенье, 11 сентября 2022, 19:11

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль не исключил в принципе поставки в Украину танков западного образца.

Об этом пишет Bild, сообщает "Европейская правда".

"Ни одна страна сейчас не поставляет западные основные боевые танки. Такое решение на данный момент", - сказал Клингбайл.

"И это сейчас должно быть обсуждено между главами государств и правительств с учетом требований со стороны Украины, также с учетом успехов, которых Украина достигла сейчас, какими могут быть следующие шаги для поддержки этой страны", - добавил он.

Эксперт по внешней политике СДПГ и председатель комитета по иностранным делам Бундестага Михаэль Рот в воскресенье также призвал быстро поддержать Украину новым оружием.

"В этой новой фазе войны Украина нуждается в оружии, которое позволит ей освободить оккупированные Россией территории и держать их под постоянным контролем. Запад, особенно США, Германия, Франция и Польша, должны быстро скоординировать свои действия и адаптировать свои поставки к новой ситуации", — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Германия в конечном счете разрешит поставки своих танков Украине, но тамошнему правительству нужно время, чтобы пройти эволюцию до принятия такого решения.

Напомним, 10 сентября глава МИД Германии Анналена Бербок во второй раз с начала полномасштабного вторжения прибыла в Киев. Во время визита в Большую Дымерку под Киевом она пообещала Украине дальнейшую помощь с разминированием.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ Германия

Статьи

"Ялта близко, переговоров с РФ не будет". Как Зеленский ответил США на тайном форуме YES

Зеленский обращался к США, отвечая на предложение госсекретаря Блинкена, которое возмутило официальный Киев.
10 сентября 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Ломка традиций и поддержка Украины: что известно о новом короле Великобритании

"Путин делает то же самое, что делал Гитлер", – заявил в 2014 году принц Чарльз. Это заявление нарушало протокол и вызвало громкий дипломатический скандал.
9 сентября 2022 — Владимир Куренной, для Европейской правды

США на пороге выборов: что изменится в поддержке Украины и ВСУ в 2023 году

Алена Гетьманчук: "Мы не знаем, верит ли в нашу победу лично Байден. Поэтому сегодняшнее контрнаступление ВСУ очень важно и в этом смысле".
9 сентября 2022 — Сергей Сидоренко, Алена Гетьманчук