Сопредседатель партии Шольца не исключил поставки танков Украине

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль не исключил в принципе поставки в Украину танков западного образца.

Об этом пишет Bild, сообщает "Европейская правда".

"Ни одна страна сейчас не поставляет западные основные боевые танки. Такое решение на данный момент", - сказал Клингбайл.

"И это сейчас должно быть обсуждено между главами государств и правительств с учетом требований со стороны Украины, также с учетом успехов, которых Украина достигла сейчас, какими могут быть следующие шаги для поддержки этой страны", - добавил он.

Эксперт по внешней политике СДПГ и председатель комитета по иностранным делам Бундестага Михаэль Рот в воскресенье также призвал быстро поддержать Украину новым оружием.

"В этой новой фазе войны Украина нуждается в оружии, которое позволит ей освободить оккупированные Россией территории и держать их под постоянным контролем. Запад, особенно США, Германия, Франция и Польша, должны быстро скоординировать свои действия и адаптировать свои поставки к новой ситуации", — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Германия в конечном счете разрешит поставки своих танков Украине, но тамошнему правительству нужно время, чтобы пройти эволюцию до принятия такого решения.

Напомним, 10 сентября глава МИД Германии Анналена Бербок во второй раз с начала полномасштабного вторжения прибыла в Киев. Во время визита в Большую Дымерку под Киевом она пообещала Украине дальнейшую помощь с разминированием.