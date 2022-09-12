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Єврокомісія схвалила вакцину Pfizer, адаптовану до ще двох варіантів "Омікрону"

Понеділок, 12 вересня 2022, 20:54

Єврокомісія схвалила використання вакцини від коронавірусу Comirnaty виробника BioNTech-Pfizer, адаптованої для кращого захисту від варіантів вірусу BA.4/BA.5.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила єврокомісарка з питань охорони здоров’я і безпеки харчових продуктів Стелла Кіріакідес.

"Після позитивного висновку Європейського агентства з лікарських засобів Єврокомісія дала дозвіл на використання бустерної вакцини від BioNTech-Pfizer, адаптованої до варіантів коронавірусу BA.4/BA.5. Це дозволить країнам-членам швидко почати використовувати їх у кампанії щеплень та захистити наших громадян", - написала вона у своєму Twitter.

Схвальне рішення Єврокомісії з’явилося майже одразу після позитивного висновку регулятора.

Як зазначають, препарат майже ідентичний раніше розробленій вакцині, адаптованій до варіанту BA.1, яка отримала "зелене світло" від ЕМА 1 вересня, разом з адаптованим препаратом від Moderna.

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Коронавірус

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