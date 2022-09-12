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Еврокомиссия одобрила вакцину Pfizer, адаптированную к двум вариантам "Омикрона"

Понедельник, 12 сентября 2022, 20:54

Еврокомиссия одобрила использование вакцины от коронавируса Comirnaty производителя BioNTech-Pfizer, адаптированной для лучшей защиты от вариантов вируса BA.4/BA.5.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес.

"После положительного заключения Европейского агентства по лекарственным средствам Еврокомиссия дала разрешение на использование бустерной вакцины от BioNTech-Pfizer, адаптированной к вариантам коронавируса BA.4/BA.5. Это позволит странам-членам быстро начать использовать их в кампании прививок и защитить наших граждан" , – написала она в своем Twitter.

Одобрительное решение Еврокомиссии появилось почти сразу после положительного заключения регулятора.

Как отмечают, препарат почти идентичен ранее разработанной вакцине, адаптированной к варианту BA.1, получившей "зеленый свет" от ЕМА 1 сентября, одновременно с адаптированным препаратом от Moderna.

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Коронавирус

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