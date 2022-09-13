Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Европарламент избрал нового генерального секретаря, несмотря на обвинения в непрозрачности

Вторник, 13 сентября 2022, 07:47

Бюро Европейского парламента в понедельник избрало нового генерального секретаря – им станет руководитель аппарата спикера Алессандро Чиоккетти, чья кандидатура ранее вызвала критику меньших фракций и антикоррупционных организаций.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как уточняется в сообщении Европарламента, Чиоккетти вступит в должность с 1 января 2023 года по истечении срока полномочий нынешнего генерального секретаря Клауса Велле. Утверждается, что вместе с Чиоккетти на должность претендовали еще три кандидата, а его кандидатура получила поддержку "очень большого большинства".

Как уже сообщалось, Велле, состоящий в должности генерального секретаря Европарламента с 2009 года, превратил ее в одну из самых влиятельных в органе. Именно он отвечает за повестку дня Европарламента и назначение на другие ключевые должности.

Считается, что Чиоккетти - кандидатура, приближенная к крупнейшей группе Европейского парламента - Европейской народной партии. В целях сохранения влияния на генерального секретаря она заключила соглашение с либеральной группой "Обновить Европу" и "Левыми".

Утверждалось, что "левые" в обмен получат должность генерального директора вновь директората по вопросам партнерства парламентских демократий. Это дало основания критикам говорить о кулуарном характере избрания Чиоккетти, которое также обвиняют в неопытности.

"Это – неоправданно ускоренная процедура, которая серьезно подрывает имидж органа, тогда как до конца года достаточно времени для избрания нового генерального секретаря", – прокомментировала лидер Прогрессивного альянса социалистов и демократов (второй крупнейшей группы Европарламента) Ирачхе Гарсия Перес.

Кроме того, еще на прошлой неделе международная антикоррупционная организация Transparency International опубликовала открытое письмо в Европарламент с просьбой "отвергнуть кулуарную договоренность и принять немедленные шаги для улучшения прозрачности и добродетели процедур трудоустройства".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Европарламент

Статьи

Новое место Украины: какими в Польше видят перспективы отношений с Киевом

Почему возможное вступление Украины в ЕС в Варшаве рассматривают как свой исторический шанс избавиться от зависимости от другого соседа? (укр.)
13 сентября 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

Шаг к победе в энергетической войне с Кремлем: о чем договорились страны ЕС

Несмотря на браваду, в случае применения всего арсенала энергетических санкций путинский режим останется без средств к существованию за считанные недели (укр.)
12 сентября 2022 — Cветлана Романко, Razom We Stand

Босния на разрыв: почему политический кризис дошел до уровня, угрожающего существованию государства

Политический кризис в Боснии и Герцеговине дошел до уровня, беспрецедентного с момента прекращения войны в 1995 году. На этом фоне в стране в октябре должны пройти всеобщие выборы (укр.)
12 сентября 2022 — Владимир Цибульник, для Европейской правды