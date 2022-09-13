Тисячі людей в Единбурзі провели ніч у черзі, щоб попрощатись з покійною королевою

Тисячі людей стояли в чергах на вулицях Единбурга протягом ночі, щоб побачити труну Єлизавети ІІ, яка спочиває в соборі Святого Джайлза.

Про це пише видання The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Довга черга людей вишикувалась у центрі старого міста. Їм довелося чекати від п’яти до семи годин, щоб пройти повз труну з покійною королевою.

Фото: The Guardian

Ще звечора мікроавтобуси, звезені спеціально, щоб подбати про людей, пропонували гарячі напої та булочки, а вздовж черги стояли туалети та пункти з водою.

Попри години очікування, люди в черзі говорили про те, як важливо пережити історичний момент і віддати шану королеві.

Віцеспікер Палати лордів лорд Ян Дункан зазначив, що те, що така велика кількість людей стоять у чергах в Единбурзі, є "надзвичайним виливом поваги, горя та вшанування надзвичайної жінки".

Очікується, що сьогодні вранці натовпи зростуть, і люди можуть очікувати до 12 годин у порівнянні з тими, хто стояв у черзі вночі.

Церемонія прощання з королевою Єлизаветою II почалась в Единбурзі напередодні по обіді. Тіло королеви перебуватиме у місті добу.

Як повідомлялося, на похорон Єлизавети II, що відбудеться 19 вересня, лідерів країн привезуть автобусами, авто та вертольоти заборонили.

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