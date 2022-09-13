Тысячи людей в Эдинбурге провели ночь в очереди, чтобы попрощаться с покойной королевой
Вторник, 13 сентября 2022, 08:57
Тысячи человек стояли в очередях на улицах Эдинбурга в течение ночи, чтобы увидеть гроб Елизаветы II, покоящийся в соборе Святого Джайлза.
Об этом пишет издание The Guardian, сообщает "Европейская правда".
Долгая очередь людей выстроилась в центре старого города. Им пришлось ждать от пяти до семи часов, чтобы пройти мимо гроба с покойной королевой.
Еще с вечера микроавтобусы, свезенные специально, чтобы позаботиться о людях, предлагали горячие напитки и булочки, а вдоль очереди стояли туалеты и пункты с водой.
Несмотря на часы ожидания, люди в очереди говорили о том, как важно пережить исторический момент и чтить королеву.
Вице-спикер Палаты лордов лорд Ян Дункан отметил, что то, что такое большое количество людей стоят в очередях в Эдинбурге, является "чрезвычайным признаком уважения, горя и чести чрезвычайной женщины".
Ожидается, что сегодня утром толпы вырастут, и люди могут ожидать до 12 часов по сравнению со стоящими в очереди ночью.
Церемония прощания с королевой Елизаветой II началась в Эдинбурге накануне после обеда. Тело королевы будет в городе сутки.
Как сообщалось, на похороны Елизаветы II, которые пройдут 19 сентября, лидеров стран привезут на автобусах, авто и вертолеты запретили.
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