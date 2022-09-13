У Франції п’ятничний страйк авіадиспетчерів загрожує скасуванням половини рейсів

У Франції цієї п’ятниці, 16 вересня, планують страйкувати авіадиспетчери, у зв’язку з чим французька Служба цивільної авіації просить перевізників скасувати половину рейсів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Авіаперевізників закликають у день страйку на 50% скоротити кількість запланованих рейсів як з/до аеропортів на території материкової Франції, так і сполучення з заморськими територіями.

Попередження про страйк надійшло від національної профспілки авіадиспетчерів SNCTA, які збираються вимагати кращих умов праці.

Нагадаємо, на початку вересня через одноденний страйк пілотів компанії Lufthansa довелося скасувати близько 800 рейсів на своїх основних базах у Франкфурті та Мюнхені. Це рішення торкнулося 130 тисяч пасажирів.

Після цього мав відбутися ще один, триваліший страйк, проте в останній момент компанія та пілоти змогли домовитися про компроміс.