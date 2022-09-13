Во Франции пятничная забастовка авиадиспетчеров грозит отменой половины рейсов

Во Франции в эту пятницу, 16 сентября, забастовка авиадиспетчеров грозит отменой половины всех авиарейсов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

Служба гражданской авиации просит перевозчиков в день забастовки на 50% сократить количество запланированных рейсов как из/в аэропорты на территории материковой Франции, так и сообщения с заморскими территориями.

Предупреждение о забастовке поступило от национального профсоюза авиадиспетчеров SNCTA, которые намерены требовать лучших условий труда.

Напомним, в начале сентября из-за однодневной забастовки пилотов компании Lufthansa пришлось отменить около 800 рейсов на своих основных базах во Франкфурте и Мюнхене. Это решение коснулось 130 тысяч пассажиров.

После этого должна была состояться еще одна, более длительная забастовка, однако в последний момент компания и пилоты смогли договориться о компромиссе.