У німецьких "лівих" - відставки через суперечки про Росію

Два відомих члени Лівої партії Німеччини пішли у відставку після того, як колишня лідерка партії виголосила промову із закликом зняти "фатальні санкції" з Росії та почати з РФ переговори.

Про це йдеться у публікації Euractiv, пише "Європейська правда".

Колишній депутат Європарламенту та член парламенту Фабіо де Масі оголосив про вихід із партії у вівторок. У понеділок той самий крок зробив його однопартієць Ульріх Шнайдер.

Наприкінці минулого тижня перед парламентом Німеччини виступила колишня лідерка партії Сара Вагенкнехт . Вона звинуватила уряд у веденні "безпрецедентної економічної війни" проти Росії і закликала до припинення "фатальних економічних санкцій" та до переговорів з Москвою, щоб відновити імпорт газу.

Заяви Вагенкнехт викликали хвилю критики, зокрема і з боку її власної партії.

"Той факт, що фракція Лівої партії дозволила Вагенкнехт виступити, і те, що вона тоді проголошувала, а це потрібно було знати, було вже надто. Я вийшов із партії", — заявив Ульріх Шнайдер.

Де Масі сказав, що дискусія щодо промови не стала вирішальною для його рішення, оскільки воно назрівало давно. За його словами, партія повинна була виробити позицію, яка беззастережно засуджує війну Путіна, зосередивши увагу на прихильності до міжнародного вирішення війни в Україні. Та, каже де Масі, продуктивні дебати в партії видаються неможливими.

Лідери партії Янін Вісслер і Мартін Ширдеван розкритикували той факт, що деякі з положень промови Вагенкнехт не відповідають узгодженим позиціям партії.

Прихильники Вагенкнехт у партії навпаки підтримали її. Дискусія триває донині.

Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц запевняє, що країна підготувалася до зупинки Росією газопостачання.

Раніше країни Балтії закликали Німеччину не піддаватися на газовий шантаж Росії.