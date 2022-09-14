У немецких "левых" - отставки из-за спора о России

Два известных члена Левой партии Германии ушли в отставку после того, как бывший лидер партии произнесла речь с призывом снять "роковые санкции" с России и начать с РФ переговоры.

Об этом говорится в публикации Euractiv, пишет "Европейская правда".

Бывший депутат Европарламента и член парламента Фабио де Маси объявил о выходе из партии во вторник. В понедельник тот же шаг сделал его однопартиец Ульрих Шнайдер.

В конце прошлой недели перед парламентом Германии выступила бывший лидер партии Сара Вагенкнехт. Она обвинила правительство в ведении "беспрецедентной экономической войны" против России и призвала к прекращению "роковых экономических санкций" и переговорам с Москвой, чтобы возобновить импорт газа.

Заявления Вагенкнехт вызвали волну критики, в том числе и со стороны ее собственной партии.

"Тот факт, что фракция Левой партии позволила Вагенкнехт выступить, и то, что она тогда провозглашала, а это нужно было знать, было слишком. Я вышел из партии", — заявил Ульрих Шнайдер.

Де Маси сказал, что дискуссия по поводу речи не стала решающей для его решения, поскольку оно назревало давно. По его словам, партия должна была выработать позицию, безоговорочно осуждающую войну Путина, сосредоточив внимание на приверженности международному решению войны в Украине. Но, говорит де Маси, продуктивные дебаты в партии кажутся невозможными.

Лидеры партии Янин Висслер и Мартин Ширдеван подвергли критике тот факт, что некоторые из положений речи Вагенкнехт не отвечают согласованным позициям партии.

Сторонники Вагенкнехт в партии наоборот поддержали ее. Дискуссия продолжается по сей день.

Между тем, канцлер Германии Олаф Шольц уверяет, что страна подготовилась к остановке Россией газоснабжения.

Ранее страны Балтии призвали Германию не поддаваться на газовый шантаж России.