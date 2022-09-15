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Немецкие Panzerhaubitze 2000, которые получила Украина, будут ремонтироваться в Литве

Четверг, 15 сентября 2022, 22:36

Литва поможет Украине отремонтировать гаубицы Panzerhaubitze 2000, переданные Германией в рамках помощи для противодействия российской военной агрессии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Facebook объявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Украина обратилась в Германию из-за проблем с гаубицами PzH 2000 – СМИ

"Литва берет на себя новую миссию – самоуправляемые PzH 2000, которыми владеют украинцы, будут отремонтированы, и после этого они смогут выполнять свои задачи по противодействию российской агрессии", – написал он.

Глава литовского Минобороны напомнил, что общий объем военной помощи Украине составляет 214 миллионов долларов, из них большинство (209 миллионов) приходится на вооруженные силы, а остальные – на правоохранительные структуры.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что его государство отправит в Украину две партии бронетранспортеров в ближайшее время.

Напомним, что Германия еще в июне начала передавать Украине самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000.

В июле федеральное правительство Германии одобрило продажу Украине 100 Panzerhaubitze 2000 производства компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Они считаются одними из самых современных самоходных артиллерийских установок в мире, способны попадать в цели на расстоянии до 40 км и стрелять со скоростью до 10 снарядов в минуту.

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