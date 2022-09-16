Греція з Німеччиною через майже чотири місяці погодили передачу Україні 40 радянських БМП-1

Греція та Німеччина остаточно погодили схему "кругового обміну", відповідно до якої грецька сторона передасть Україні 40 радянських бойових машин піхоти БМП-1 в обмін на таку ж кількість більш сучасних німецьких Marder.

Як передає "Європейська правда", таке в п’ятницю повідомило міністерство оборони Греції.

"Відповідно до рішення прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса та канцлера Німеччини Олафа Шольца міністр національної оборони Нікос Панайотопулос та міністр оборони Німеччини Крістіні Ламбрехт з метою підтримки оборони України домовились про передачу з Греції в Україну 40 броньованих машин БМП-1, які будуть замінені бойовими броньованими машинами Marder, які Німеччина надасть Греції", – йдеться в повідомленні.

Ще напередодні міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт обіцяла "невдовзі" завершити круговий обмін з Грецією, щоб Україна могла отримати радянські БМП, водночас відкинувши прямі поставки Marder в Україну.

Нагадаємо, ще наприкінці травня канцлер Олаф Шольц анонсував обмін, у межах якого Німеччина передає Греції 50 німецьких бронетранспортерів Marder, а Греція швидко постачає в Україну бронемашини радянського виробництва.

Таким чином, на узгодження "кругового обміну" пішли майже чотири місяці.

Як повідомлялося, Греція не має наміру відправляти в Україну зенітно-ракетні комплекси С-300 російського виробництва.