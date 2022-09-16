Греция с Германией через почти четыре месяца согласовали передачу Украине 40 советских БМП-1

Греция и Германия окончательно согласовали схему "кругового обмена", согласно которой греческая сторона передаст Украине 40 советских боевых машин пехоты БМП-1 в обмен на такое же количество более современных немецких Marder.

Как передает "Европейская правда", об этом в пятницу сообщило министерство обороны Греции.

"В соответствии с решением премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и канцлера Германии Олафа Шольца министр национальной обороны Никос Панайотопулос и министр обороны Германии Кристине Ламбрехт с целью поддержки обороны Украины договорились о передаче из Греции в Украину 40 бронированных машин БМП, которые будут заменены 40 боевыми бронированными машинами Marder, которые Германия предоставит Греции", – говорится в сообщении.

Еще накануне министр обороны Германии Кристине Ламбрехт обещала "вскоре" завершить круговой обмен с Грецией, чтобы Украина могла получить советские БМП, одновременно отвергнув прямые поставки Marder в Украину.

Напомним, еще в конце мая канцлер Олаф Шольц анонсировал обмен, в рамках которого Германия передает Греции 50 немецких бронетранспортеров Marder, а Греция быстро снабжает Украиной бронемашины советского производства.

Таким образом, на согласование "кругового обмена" ушло почти четыре месяца.

Как сообщалось, Греция не намерена отправлять в Украину зенитно-ракетные комплексы С-300 российского производства.