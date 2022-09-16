Чарльз ІІІ першим із британських монархів виступив валлійською мовою
П'ятниця, 16 вересня 2022, 21:10
Новий король Великої Британії Чарльз ІІІ під час візиту до Уельсу в п’ятницю хвилину виголошував промову валлійською мовою, ставши першим монархом, який це зробив.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Валлійською Чарльз ІІІ говорив, відповідаючи на співчуття, які йому висловив перший міністр Уельсу Марк Дрейкфорд у зв’язку зі смертю королеви Єлизавети ІІ.
У своїй промові король зазначив, що Уельс завжди посідав особливе місце в серці його матері, що для нього було величезною честю довгий час бути принцом Уельським і що принц Вільям – його син, якому тепер дістався цей титул – має глибокі почуття до валлійців.
King Charles III has addressed the Senedd in Welsh on his first visit to the country as monarch.— Sky News (@SkyNews) September 16, 2022
King Charles said in Welsh: "I know the Senedd and people of Wales share my sadness. Wales had a special place in her heart."
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Ще принцом Уельським Чарльз нерідко виголошував частини своїх промов валлійською, зокрема він зробив це на офіційному відкритті тоді ще Національної валлійської асамблеї 1999 року.
Валлійську мову Чарльз вивчав в університеті Аберіствіта ще в 1969 році, а його викладачем був Теді Міллвард, прихильник валлійського націоналізму.
Коли Міллвард помер у 2020 році, тоді ще принц Чарльз вшанував його пам'ять, зізнавшись, що, напевно, був не найбільш старанним його учнем.
Як відомо, 8 вересня у віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великої Британії Єлизавета II. У Великій Британії, а також усіх країнах Співдружності Націй розпочалася десятиденна жалоба.
Новим британським королем став старший син Єлизавети II, який узяв собі тронне ім'я Чарльза III. Він став найстарішим монархом в історії Британії, що коли-небудь сходив на престол.
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