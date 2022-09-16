Чарльз ІІІ першим із британських монархів виступив валлійською мовою

Новий король Великої Британії Чарльз ІІІ під час візиту до Уельсу в п’ятницю хвилину виголошував промову валлійською мовою, ставши першим монархом, який це зробив.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Валлійською Чарльз ІІІ говорив, відповідаючи на співчуття, які йому висловив перший міністр Уельсу Марк Дрейкфорд у зв’язку зі смертю королеви Єлизавети ІІ.

У своїй промові король зазначив, що Уельс завжди посідав особливе місце в серці його матері, що для нього було величезною честю довгий час бути принцом Уельським і що принц Вільям – його син, якому тепер дістався цей титул – має глибокі почуття до валлійців.

King Charles III has addressed the Senedd in Welsh on his first visit to the country as monarch.



King Charles said in Welsh: "I know the Senedd and people of Wales share my sadness. Wales had a special place in her heart."



Latest: https://t.co/BP4jNj9xyT pic.twitter.com/zOG8IWB0CL — Sky News (@SkyNews) September 16, 2022

Ще принцом Уельським Чарльз нерідко виголошував частини своїх промов валлійською, зокрема він зробив це на офіційному відкритті тоді ще Національної валлійської асамблеї 1999 року.

Валлійську мову Чарльз вивчав в університеті Аберіствіта ще в 1969 році, а його викладачем був Теді Міллвард, прихильник валлійського націоналізму.

Коли Міллвард помер у 2020 році, тоді ще принц Чарльз вшанував його пам'ять, зізнавшись, що, напевно, був не найбільш старанним його учнем.

Як відомо, 8 вересня у віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великої Британії Єлизавета II. У Великій Британії, а також усіх країнах Співдружності Націй розпочалася десятиденна жалоба.

Новим британським королем став старший син Єлизавети II, який узяв собі тронне ім'я Чарльза III. Він став найстарішим монархом в історії Британії, що коли-небудь сходив на престол.

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