Чарльз ІІІ першим із британських монархів виступив валлійською мовою

Новий король Великої Британії Чарльз ІІІ під час візиту до Уельсу в п’ятницю хвилину виголошував промову валлійською мовою, ставши першим монархом, який це зробив.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Валлійською Чарльз ІІІ говорив, відповідаючи на співчуття, які йому висловив перший міністр Уельсу Марк Дрейкфорд у зв’язку зі смертю королеви Єлизавети ІІ.

У своїй промові король зазначив, що Уельс завжди посідав особливе місце в серці його матері, що для нього було величезною честю довгий час бути принцом Уельським і що принц Вільям – його син, якому тепер дістався цей титул – має глибокі почуття до валлійців.

King Charles III has addressed the Senedd in Welsh on his first visit to the country as monarch.



King Charles said in Welsh: "I know the Senedd and people of Wales share my sadness. Wales had a special place in her heart."



Latest: https://t.co/BP4jNj9xyT pic.twitter.com/zOG8IWB0CL