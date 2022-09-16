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Чарльз ІІІ первым из британских монархов выступил на валлийском языке

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Пятница, 16 сентября 2022, 21:10

Новый король Великобритании Чарльз ІІІ во время визита в Уэльс в пятницу минуту произносил речь на валлийском языке, став первым монархом, который это сделал.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Валлийский Чарльз III говорил, отвечая на соболезнования, которые ему выразил первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд в связи со смертью королевы Елизаветы II.

В своей речи король отметил, что Уэльс всегда занимал особое место в сердце его матери, что для него было огромной честью долгое время быть принцем Уэльским и что принц Уильям – его сын, которому теперь достался этот титул, – испытывает глубокие чувства к валлийцам.

Еще принцем Уэльским Чарльз нередко произносил части своих валлийских речей, в частности он сделал это на официальном открытии тогда еще Национальной валлийской ассамблеи 1999 года.

Валлийский язык Чарльз изучал в университете Аберистуита еще в 1969 году, а его преподавателем был Теди Миллвард, сторонник валлийского национализма.

Когда Миллвард умер в 2020 году, тогда еще принц Чарльз почтил его память, признавшись, что, возможно, был не самым усердным его учеником.

Как известно, 8 сентября в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал скончалась королева Великобритании Елизавета II. В Великобритании, а также всех странах Содружества Наций начался десятидневный траур.

Новым британским королем стал старший сын Елизаветы II, взявший себе тронное имя Чарльза III. Он стал самым старым монархом в истории Британии, когда-либо сходившим на престол.

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Великобритания

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