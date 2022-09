Чарльз ІІІ первым из британских монархов выступил на валлийском языке

Новый король Великобритании Чарльз ІІІ во время визита в Уэльс в пятницу минуту произносил речь на валлийском языке, став первым монархом, который это сделал.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Валлийский Чарльз III говорил, отвечая на соболезнования, которые ему выразил первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд в связи со смертью королевы Елизаветы II.

В своей речи король отметил, что Уэльс всегда занимал особое место в сердце его матери, что для него было огромной честью долгое время быть принцем Уэльским и что принц Уильям – его сын, которому теперь достался этот титул, – испытывает глубокие чувства к валлийцам.

King Charles III has addressed the Senedd in Welsh on his first visit to the country as monarch.



King Charles said in Welsh: "I know the Senedd and people of Wales share my sadness. Wales had a special place in her heart."



