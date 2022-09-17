Шольц: Росія може повністю припинити постачання не лише газу, а й нафти

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Росія може повністю припинити постачання нафти до двох німецьких заводів через трубопровід "Дружба" – так само, як вона перестала постачати до Європи газ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Шольц розповів в інтерв’ю радіостанції Deutschlandfunk.

"Я з самого початку був упевнений, що не можна покладатися на те, що Росія виконає свої зобов'язання, наприклад, коли йдеться про постачання газу. Тому від кінця минулого року я думав над тим, що насправді станеться, якщо поставки газу раптом припиняться", – сказав канцлер Німеччини.

Він нагадав, що країна вже заповнила газосховища на майже 90%, розконсервувала вугільні електростанції та продовжила термін дії кількох АЕС, щоб упоратися з нестачею російського блакитного палива.

"Ми зараз готуємося до того, що така ж складна ситуація (як і у випадку постачання газу) може виникнути для двох нафтопереробних заводів у Східній Німеччині, які підключені до трубопроводу "Дружба", – додав Шольц.

За його словами, на заводах у Лойні та Шведті організовуються заходи підтримки. Зокрема на Лойні хочуть замістити поставки російської нафти польською, а для Шведта модернізують трубопровід, щоб збільшити постачання морської нафти.

У п'ятницю стало відомо, що уряд Німеччини передає під управління федерального регулятора німецькі дочки "Роснефти" Rosneft Deutschland і RN Refining & Marketing. Rosneft Deutschland забезпечує близько 12% нафтопереробних потужностей Німеччини, що робить її однією з найбільших нафтопереробних компаній у Німеччині.

Дії уряду з передачі Rosneft Deutschland до рук Федерального мережевого агентства пішли за аналогічним кроком Берліна щодо SEFE, раніше відомої як Gazprom Germania, яка перейшла під опіку держави після того, як "Газпром" відмовився від неї у квітні.

Як відомо, ЄС погодив ембарго на російську нафту. Детальніше про його наслідки для РФ читайте у статті на сайті "ЄП".