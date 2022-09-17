Шольц: Россия может полностью прекратить поставки не только газа, но и нефти

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Россия может полностью прекратить поставки нефти в два немецких завода через трубопровод "Дружба" – так же, как она перестала поставлять в Европу газ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Шольц рассказал в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

"Я с самого начала был уверен, что нельзя полагаться на то, что Россия выполнит свои обязательства, например, когда речь идет о поставках газа. Поэтому с конца прошлого года я думал над тем, что действительно произойдет, если поставки газа вдруг прекратятся", – сказал канцлер Германии.

Он напомнил, что страна уже заполнила газохранилища почти на 90%, расконсервировала угольные электростанции и продлила срок действия нескольких АЭС, чтобы справиться с нехваткой российского голубого топлива.

"Мы сейчас готовимся к тому, что такая же сложная ситуация (как и в случае поставок газа) может возникнуть для двух нефтеперерабатывающих заводов в Восточной Германии, подключенных к трубопроводу "Дружба", – добавил Шольц.

По его словам, на заводах в Лойне и Шведте организуются меры поддержки. В частности, на Лойне хотят заместить поставки российской нефти на польский, а для Шведта модернизируют трубопровод, чтобы увеличить поставки морской нефти.

В пятницу стало известно, что правительство Германии передает под управление федерального регулятора немецкие дочери "Роснефти" Rosneft Deutschland и RN Refining&Marketing. Rosneft Deutschland обеспечивает около 12% нефтеперерабатывающих мощностей Германии, что делает ее одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний в Германии.

Действия правительства по передаче Rosneft Deutschland в руки Федерального сетевого агентства последовали аналогичному шагу Берлина относительно SEFE, ранее известной как Gazprom Germania, перешедшей под опеку государства после того, как "Газпром" отказался от нее в апреле.

Как известно, ЕС согласовал эмбарго на российскую нефть. Детальнее о его последствиях для РФ читайте в статье на сайте "ЕП".