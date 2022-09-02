Поблизу Гібралтара балкер зіткнувся з танкером, стався витік палива

Водолази закрили два вентиляційні отвори резервуарів, через які витікало паливо з балкера, який був пошкоджений після зіткнення біля британського анклаву Гібралтар неподалік від Іспанії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Корпус балкера OS 35 отримав пробоїну після зіткнення з танкером зі скрапленим природнім газом і у воду почав витікати мазут.

"Капітан порту підтвердив, що витік мазуту з низьким вмістом сірки з вентиляційних отворів резервуарів повністю контрольований", - йдеться в заяві уряду Гібралтару.

За словами місцевої влади, танкер зі СПГ не постраждав від зіткнення.

Адміністрація порту Гібралтару співпрацює з іспанською морською рятувальною командою, щоб зібрати невелику кількість мазуту, який втекла за периметр бона, встановленого незабаром після зіткнення у вівторок, а також зібрати паливо, яке залишилося всередині бону.

У той же час влада нарощує зусилля, щоб розпочати відкачування мазуту, дизельного палива та мастила з судна.

Раніше в четвер головний міністр Гібралтару Фабіан Пікардо повідомив іспанській телерадіокомпанії TVE, що операція з вилучення близько 500 тонн палива з суднових баків повинна тривати близько 50 годин за допомогою власних насосів судна.

Гібралтарський порт був частково закритий, щоб зосередити свої ресурси на вирішенні надзвичайної ситуації, але деякі операції, такі як прибуття круїзного лайнера в четвер, було дозволено продовжити.