Вблизи Гибралтара балкер столкнулся с танкером, произошла утечка топлива

Водолазы закрыли два вентиляционных отверстия резервуаров, через которые вытекало топливо из балкера, поврежденного после столкновения у британского анклава Гибралтар неподалеку от Испании.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Корпус балкера OS 35 получил пробоину после столкновения с танкером со сжиженным газом и в воду начал вытекать мазут.

"Капитан порта подтвердил, что утечка мазута с низким содержанием серы из вентиляционных отверстий резервуаров полностью контролируема", - говорится в заявлении правительства Гибралтара.

По словам местных властей, танкер из СПГ не пострадал от столкновения.

Администрация порта Гибралтара сотрудничает с испанской морской спасательной командой, чтобы собрать небольшое количество мазута, сбежавшего за периметр бона, установленного вскоре после столкновения во вторник, а также собрать оставшееся внутри бона топливо.

В то же время власти наращивают усилия, чтобы начать откачку мазута, дизельного топлива и смазки с судна.

Ранее в четверг главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо сообщил испанской телерадиокомпании TVE, что операция по изъятию около 500 тонн топлива из судовых баков должна длиться около 50 часов с помощью насосов судна.

Гибралтарский порт был частично закрыт, чтобы сосредоточить свои ресурсы на разрешении чрезвычайной ситуации, но некоторые операции, такие как прибытие круизного лайнера в четверг, было разрешено продолжить.