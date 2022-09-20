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Бельгійські католицькі священники запропонували молитву для гей-пар

Вівторок, 20 вересня 2022, 21:11

Група католицьких єпископів у Бельгії у вівторок запропонувала текст літургії для одностатевих пар попри те, що минулого року Ватикан прямо заборонив благословляти гей-шлюби.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Єпископи наголошують, що їхня молитва не прирівнюється до освячення шлюбу, який у католицькій доктрині є виключно союзом чоловіка й жінки. Натомість це спроба "створити атмосферу поваги, визнання й інтеграції" для ЛГБТ-спільноти, що належить до церкви.

Церемонія передбачає вступне слово й молитву, читання Святого Письма і двох молитов – однієї про відданість пари одне одному, а іншої – про її союз.

Представник єпископату Бельгії Томмі Шольтес пояснив AP, що йдеться не про благословення гей-пар, а лише "можливість спільної молитви, під час якої інші також зможуть помолитися за них (одностатеву пару)".

Католицьке вчення передбачає, що до ЛГБТ-людей потрібно ставитися з повагою й гідністю, але одностатеві акти вважаються неприйнятними. Минулого року Ватикан офіційно проголосив, що церква не може благословляти гей-шлюби, бо це гріх.

Нинішній Папа Римський Франциск публічно підтримував ЛГБТ-людей і навіть виступав за одностатеві цивільні союзи.

Як повідомлялося, у Швейцарії з 1 липня набуло чинності рішення референдуму про легалізацію одностатевих шлюбів, унаслідок чого геї та лесбійки вперше змогли офіційно побратися.

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Бельгія Ватикан

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