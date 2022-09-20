Бельгийские католические священники предложили молитву для гей-пар

Группа католических епископов в Бельгии во вторник предложила текст литургии для однополых пар, несмотря на то, что в прошлом году Ватикан прямо запретил благословлять гей-браки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Епископы отмечают, что их молитва не приравнивается к освящению брака, который в католической доктрине является исключительно союзом супругов. Это попытка "создать атмосферу уважения, признания и интеграции" для ЛГБТ-сообщества, принадлежащего к церкви.

Церемония предусматривает вступительное слово и молитву, чтение Священного Писания и двух молитв – одной о преданности пары друг другу, а другой – о ее союзе.

Представитель епископата Бельгии Томми Шольтес объяснил AP, что речь идет не о благословении гей-пар, а лишь "возможность совместной молитвы, во время которой другие также смогут помолиться за них (однополую пару)".

Католическое учение предполагает, что к ЛГБТ-людям следует относиться с уважением и достоинством, но однополые акты считаются неприемлемыми. В прошлом году Ватикан официально провозгласил, что церковь не может благословлять гей-браки, потому что это грех.

Нынешний Папа Римский Франциск публично поддерживал ЛГБТ-людей и даже выступал за однополые гражданские союзы.

Как сообщалось, в Швейцарии с 1 июля вступило в силу решение референдума о легализации однополых браков, в результате чего геи и лесбойки впервые смогли официально пожениться.