Посол США: мобілізація в Росії та псевдореферендуми – ознаки слабкості та провалу

Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну, попри оголошену в Росії часткову мобілізацію та спроби проведення псевдореферендумів.

Про це написала у Twitter посол США в Україні Бріджит Брінк, пише "Європейська правда".

"Фальшиві референдуми та мобілізація є ознаками слабкості, провалу Росії. Сполучені Штати ніколи не визнають претензій Росії на нібито анексовану українську територію, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - йдеться у повідомленні.

Sham referenda and mobilization are signs of weakness, of Russian failure. The United States will never recognize Russia's claim to purportedly annexed Ukrainian territory, and we will continue to stand with Ukraine for as long as it takes. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) September 21, 2022

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен засудив наміри Росії анексувати окуповані території України через псевдореферендуми, наголосивши, що цей крок та наміри мобілізувати ще більші резерви є кричущим проявом зневаги до принципів ООН.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму виступі на Генасамблеї ООН заявив, що не можна приймати завершення війни на умовах Кремля.