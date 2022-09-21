Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Посол США: мобілізація в Росії та псевдореферендуми – ознаки слабкості та провалу

Середа, 21 вересня 2022, 11:01

Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну, попри оголошену в Росії часткову мобілізацію та спроби проведення псевдореферендумів.

Про це написала у Twitter посол США в Україні Бріджит Брінк, пише "Європейська правда".

"Фальшиві референдуми та мобілізація є ознаками слабкості, провалу Росії. Сполучені Штати ніколи не визнають претензій Росії на нібито анексовану українську територію, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - йдеться у повідомленні.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен засудив наміри Росії анексувати окуповані території України через псевдореферендуми, наголосивши, що цей крок та наміри мобілізувати ще більші резерви є кричущим проявом зневаги до принципів ООН.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму виступі на Генасамблеї ООН заявив, що не можна приймати завершення війни на умовах Кремля. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ США

Статті

Шляхи солідарності: як транспортна ініціатива прискорила інтеграцію України до ЄС

Нова ініціатива стала зменшеною моделлю довготривалої економічної співпраці між Україною та ЄС, показавши її можливості та "слабкі" місця.
21 вересня 2022 — Євгенія Григорєва, Ірина Сушко, для Європейської правди

Шлях до членства у новому форматі: які зміни відкрив для України статус кандидата

Рамка відносин з ЄС тепер має змінитися... Варто знайти відповідь на запитання: що ж дає новий статус, що він змінює для України?
20 вересня 2022 — Іван Нагорняк, Дмитро Ливч, Юлія Шаіпова, для Європейської правди

Закони за 7,5 млрд євро. Як Орбан отримає гроші ЄС і продовжить "війну" за розпад Союзу

Дуже схоже, що угорський прем’єр виграє цей раунд у своїй "війні" з Євросоюзом і не втратить кошти. Для цього він готовий піти на невелику жертву...
20 вересня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда