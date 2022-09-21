Посол США: мобилизация в России и псевдореферендумы - признаки слабости и провала
Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину, несмотря на объявленную в России частичную мобилизацию и попытки проведения псевдореферендумов.
Об этом написала в Twitter посол США в Украине Бриджит Бринк, пишет "Европейская правда".
"Фальшивые референдумы и мобилизация являются признаками слабости, провала России. Соединенные Штаты никогда не признают претензий России на якобы аннексированную украинскую территорию, и мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - говорится в сообщении.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен осудил намерения России аннексировать оккупированные территории Украины через псевдореферендумы, отметив, что этот шаг и намерения мобилизовать еще большие резервы является вопиющим проявлением пренебрежения к принципам ООН.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц в своем выступлении на Генассамблее ООН заявил, что нельзя принимать завершение войны на условиях Кремля.