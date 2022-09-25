В Італії проходять дострокові вибори: правий блок має найбільші шанси на перемогу

Мільйони італійців проголосують у неділю на позачергових парламентських виборах, які можуть повернути в країну найбільш правий уряд із часів Другої світової війни, а посаду прем'єр-міністра вперше може обійняти жінка.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Перші за сторіччя осінні загальнонаціональні вибори в Італії були спричинені міжпартійною боротьбою, яка в липні призвела до повалення уряду прем'єр-міністра Маріо Драгі.

Останні опитування громадської думки два тижні тому показали, що правий альянс на чолі з партією Джорджії Мелоні "Брати Італії" має явну перевагу.

Мелоні є головним кандидатом на пост прем'єр-міністра як лідер альянсу, до якого також входять партія "Ліга" Маттео Сальвіні та "Forza Italia" Сільвіо Берлусконі.

Партія Мелоні набрала лише 4% голосів на останніх загальнонаціональних виборах у 2018 році.

Голосування відбувається в неділю з 7:00 до 23:00, екзитполи будуть опубліковані після закінчення голосування.

Однак складні розрахунки, які вимагають гібридний пропорційний закон про вибори та виборче право, означають, що може пройти багато годин, перш ніж стане відомий точний підрахунок місць у парламенті.

Мелоні пообіцяла підтримувати політику Заходу щодо України та не йти на невиправданий ризик, оскільки економіка сильно постраждала від зростання цін.

Нагадаємо, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн завуальовано пригрозила Італії наслідками, якщо вона відхилиться від демократичних принципів після перемоги правого блоку на чолі з Джорджією Мелоні на виборах у неділю.

Про феномен "Братів Італії" та їхньої лідерки Джорджії Мелоні ЄвроПравда вже докладно писала. Ми також докладно аналізували, як дострокові вибори можуть змінити зовнішню політику Італії.