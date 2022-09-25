В Италии проходят досрочные выборы: у правого блока наибольшие шансы на победу

Миллионы итальянцев проголосуют в воскресенье на выборах, которые могут вернуть в страну самое правое правительство со времен Второй мировой войны, а должность премьер-министра впервые может занять женщина.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Первые за более чем столетие осенние общенациональные выборы в Италии были вызваны межпартийной борьбой, которая в июле привела к свержению правительства премьер-министра Марио Драги.

Последние опросы общественного мнения две недели назад показали, что правый альянс во главе с партией Джорджии Мелони "Братья Италии" имеет явное преимущество.

Мелони является главным кандидатом на пост премьер-министра в качестве лидера альянса, в который также входят партия "Лига" Маттео Сальвини и "Forza Italia" Сильвио Берлускони.

Партия Мелони набрала всего 4% голосов на последних общенациональных выборах в 2018 году.

Голосование проходит в воскресенье с 7:00 до 23:00, экзитполы будут опубликованы после окончания голосования.

Однако сложные расчеты, требуемые гибридным пропорциональным законом о выборах и избирательным правом, означают, что может пройти много часов, прежде чем станет известен точный подсчет мест в парламенте.

Мелони пообещала поддерживать политику Запада в отношении Украины и не идти на неоправданный риск, поскольку экономика сильно пострадала от роста цен.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен завуалированно пригрозила Италии последствиями, если она отклонится от демократических принципов после победы правого блока во главе с Джорджией Мелони на выборах в воскресенье.

О феномене "Братьев Италии" и их лидере Джорджии Мелони ЕвроПравда уже подробно писала. Мы также подробно анализировали, как досрочные выборы могут изменить внешнюю политику Италии.