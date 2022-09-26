Понад половина біженців в Польщі, Чехії і Румунії планує повернутися в Україну

Більшість українців, які втекли від війни до Польщі, Чехії та Румунії, планують повернення в Україну.

Такими є дані дослідження настроїв українських біженців EWL Group у Польщі, Чехії та Румунії, йдеться у статті "Європейської правди".

Зокрема, у Польщі про наміри повернутися в Україну говорять 58% українців, що виїхали. Ще 30% збираються лишитися у Польщі на довший період, а 12% хочуть переїхати до інших країн.

У Чехії про наміри повернутися до України кажуть 56% опитаних. 24% збираються лишитися в Чехії довше, 20% - планують виїхати до іншої країни.

У Румунії відсоток тих, хто планує повертатися в Україну складає 54%. Лишатися в Румунії поки мають намір 28%, ще 18% збираються виїхати до іншої країни.

Скільки біженців планують повернутися в Україну, залежить від багатьох факторів. Попри те, що більшість у всіх трьох країнах декларує, що хоче повернутися додому, польський експерт Ян Маліцький радить обережніше ставитися до таких цифр.

"Історія усіх міграцій, війн і біженства показує, що людські плани ніколи не відповідають дійсності, – стверджує Маліцький. – Нинішнє дослідження показує, що аж третина планує залишитися, але залишиться більше. Цього нас вчить історія останніх двох століть. Я особисто сказав би, що може залишитися навіть половина. Коли опаде дим битв, знатимемо більше".

Скільки людей повернеться, залежить від того, наскільки тривалою буде війна і наскільки знищеною буде інфраструктура. Так, чимало людей з окупованих і зруйнованих міст уже сьогодні починають облаштовуватися на новому місці на довгий час.