Более половины беженцев в Польше, Чехии и Румынии планируют вернуться в Украину

Большинство украинцев, которые сбежали от войны в Польшу, Чехию и Румынию планируют, возвращение в Украину.

Таковы данные исследования настроений украинских беженцев EWL Group в Польше, Чехии и Румынии, говорится в статье "Европейской правды".

В частности, в Польше о намерениях вернуться в Украину говорят 58% выехавших украинцев. Еще 30% собираются остаться в Польше на более долгий период, а 12% хотят переехать в другие страны.

В Чехии о намерениях вернуться в Украину говорят 56% опрошенных. 24% собираются остаться в Чехии дольше, 20% - планируют уехать в другую страну.

В Румынии процент тех, кто планирует возвращаться в Украину составляет 54%. Оставаться в Румынии пока намерены 28%, еще 18% собираются уехать в другую страну.

Сколько беженцев планируют вернуться в Украину, зависит от многих факторов. Несмотря на то, что большинство во всех трех странах декларируют, что хочет вернуться домой, польский эксперт Ян Малицкий советует осторожнее относиться к таким цифрам.

"История всех миграций, войн и беженства показывает, что человеческие планы никогда не соответствуют действительности, - утверждает Малицкий, - Нынешнее исследование показывает, что аж треть планирует остаться, но останется больше. Этому нас учит история последних двух веков. Я лично сказал бы, что может остаться даже половина. Когда опадет дым битв, будем знать больше".

Сколько людей вернется, зависит от того, насколько длительной будет война и насколько уничтоженной будет инфраструктура. Так, многие люди из оккупированных и разрушенных городов уже сегодня начинают обустраиваться на новом месте на долгое время.