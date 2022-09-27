Глава німецької опозиції вибачився за звинувачення українців у "соціальному туризмі"

Фрідріх Мерц, голова найбільшої опозиційної партії Німеччини "Християнсько-демократичний союз", вибачився за свої коментарі про "соціальний туризм" українських біженців.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Є багато критики щодо моїх вчорашніх коментарів про біженців з України. Я шкодую про вживання фрази "соціальний туризм". Це був неточний опис проблеми, яка може спостерігатися в окремих випадках", - написав Мерц.

Він пояснив, що говорив виключно про відсутність реєстрації біженців.

"Я далекий від того, щоб критикувати біженців з України, яким випала нелегка доля. Якщо мій вибір слів сприймається як образливий, то приношу офіційні вибачення", - заявив Мерц.

Раніше Фрідріх Мерц в ефірі Bild TV звинуватив українських біженців у "соціальному туризмі".

"Ми зараз спостерігаємо соціальний туризм з боку цих біженців: до Німеччини, назад в Україну, до Німеччини, назад в Україну", – сказав Мерц.

Його заява збурила хвилю критики передусім у самій Німеччині. Дехто оцінив коментарі Мерца як ознаку ерозії німецької солідарності з Україною.

"Що за чортівня?! Звідки взялася ця нісенітниця про нібито "соціальний туризм" українських військових біженців? Ви маєте право в будь-який час відвідати свою Батьківщину. Звідки береться цей дешевий популізм?" - прокоментував заяви лідера німецької опозиції колишній посол України у Німеччини Андрій Мельник.