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Литва забезпечить зимовою формою близько 25 тисяч українських військових

Вівторок, 27 вересня 2022, 21:24

За словами міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса, країна передала і ще передасть Україні не тільки військову техніку, а й зимове обмундирування для ЗСУ на суму близько двох мільйонів євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

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"Найближчими місяцями в литовських підприємств буде закуплено і передано українським військовим зимове обмундирування на кілька мільйонів євро, тобто близько 25 тисяч українських військових буде забезпечено зимовим екіпіруванням", – сказав Анушаускас під час виступу в Сеймі у вівторок.

Він нагадав про передані Україні Литвою гаубиці калібру 105 мм і бронетехніку М113 й повідомив, що в Литві екіпіровані 500 українських військовослужбовців, а з жовтня литовські інструктори братимуть участь у навчальній місії у Великій Британії.

"Нині підтримка Литви озброєннями та іншою військовою технікою становить близько 209 млн євро. Підтримка Литви Україні триває, вона справді значна, підкреслю тільки, що це не змагання між країнами з приводу підтримки, ми даємо те, що можемо дати, Україна просить те, що їй потрібно", – сказав глава Міноборони Литви.

Як повідомлялося, Литва за увесь час повномасштабної війни РФ проти України передала Україні 50 бронетранспортерів M113. Країна також забрала на ремонт пошкоджені на полі бою гаубиці.

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Литва Війна з РФ

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