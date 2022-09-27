Литва обеспечит зимней формой около 25 тысяч украинских военных

По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, страна передала и еще передаст Украине не только военную технику, но и зимнее обмундирование для ВСУ на сумму около двух миллионов евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"В ближайшие месяцы у литовских предприятий будет закуплено и передано украинским военным зимнее обмундирование на пару миллионов евро, то есть около 25 тыс. украинских военных будут обеспечены зимней экипировкой", - сказал Анушаускас во время выступления в Сейме во вторник.

Он напомнил о переданных Украине Литвой гаубицы калибра 105 мм и бронетехнику М113 и сообщил, что в Литве экипированы 500 украинских военнослужащих, а с октября литовские инструкторы будут участвовать в учебной миссии в Великобритании.

"В настоящее время поддержка Литвы вооружениями и другой военной техникой составляет около 209 млн евро. Поддержка Литвы Украине продолжается, она действительно значительная, подчеркну только, что это не соревнование между странами по поводу поддержки, мы даем то, что можем дать, Украина просит то, что ей нужно", - сказал глава Минобороны Литвы.

Как сообщалось, Литва за все время полномасштабной войны РФ против Украины передала Украине 50 бронетранспортеров M113. Страна также забрала на ремонт поврежденные на поле боя гаубицы.