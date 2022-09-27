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Прем’єрка Данії: витоки газу з "Північних потоків" – результат навмисних дій

Вівторок, 27 вересня 2022, 22:31

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен під час термінової пресконференції у вівторок заявила, що уряд країни вважає пошкодження російських газогонів "Північний потік" і "Північний потік-2"у Балтійському морі результатом навмисних дій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DR.

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"За оцінкою влади, це – навмисні дії. Це не інцидент… Ми розглядаємо це з найбільшою серйозністю. Ситуація настільки серйозна, наскільки можливо. Але я не буду спекулювати про те, хто за нею стоїть", – сказала Фредеріксен.

Прем’єрка Данії наголосила, що для жителів Борнхольма, поблизу якого сталися витоки газу, небезпеки немає. Крім того, оскільки пошкодження трубопроводів сталися у міжнародних водах, Копенгаген не розглядає їх як атаки на свою територію.

За словами міністра оборони Данії Мортена Бедскова, країна збільшить військову присутність у водах біля Борнхольма, направивши туди патрульний корабель і фрегат. Водночас, як додав глава данського МЗС Єппе Кофод, про ситуацію повідомлять Росію після того, як зв’яжуться з усіма партнерами.

Як повідомлялося, в ніч проти 26 вересня диспетчер берегового майданчика "Північного потоку-2" зафіксував різке падіння тиску у трубопроводі. Крім того, витік газу зафіксовано з обох ниток першого "Північного потоку" - у винятковій економічній зоні Данії на північний схід від острова Борнхольм.

У Німеччині підозрюють, що витоки газу на гілках російських газопроводів "Північний потік" через Балтійське море є наслідком умисних дійДанія і Швеція не виключають, що може йтися про диверсію.

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Данія Північний потік-2

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