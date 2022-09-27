Премьер Дании: утечки газа из "Северных потоков" - результат преднамеренных действий

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время срочной пресс-конференции во вторник заявила, что правительство страны считает повреждение российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в Балтийском море результатом умышленных действий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DR.

"По оценке властей, это - преднамеренные действия. Это не инцидент... Мы рассматриваем это с наибольшей серьезностью. Ситуация настолько серьезная, насколько возможно. Но я не буду спекулировать о том, кто за ней стоит", - сказала Фредериксен.

Премьер Дании подчеркнула, что для жителей Борнхольма, вблизи которого произошли утечки газа, опасности нет. Кроме того, поскольку повреждения трубопроводов произошли в международных водах, Копенгаген не рассматривает их как атаки на свою территорию.

По словам министра обороны Дании Мортена Бедскова, страна увеличит военное присутствие в водах возле Борнхольма, направив туда патрульный корабль и фрегат. В то же время, как добавил глава датского МИД Йеппе Кофод, о ситуации сообщат России после того, как свяжутся со всеми партнерами.

Как сообщалось, в ночь на 26 сентября диспетчер береговой площадки "Северного потока-2" зафиксировал резкое падение давления в трубопроводе. Кроме того, утечка газа зафиксирована из обеих ниток первого "Северного потока" - в исключительной экономической зоне Дании к северо-востоку от острова Борнхольм.

В Германии подозревают, что утечки газа на ветвях российских газопроводов "Северный поток" через Балтийское море - следствие умышленных действий. Дания и Швеция не исключают, что речь может идти о диверсии.