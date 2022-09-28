У Молдові апеляційний суд лишив проросійського Додона під домашнім арештом

Апеляційна палата Кишинева ухвалила рішення, що колишній президент Молдови Ігор Додон залишиться під домашнім арештом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

АП Кишинева відхилила клопотання адвокатів Додона про зміну запобіжного заходу. Експрезидент залишиться під домашнім арештом. Водночас судді схвалили запит прокурорів про продовження арешту не на 20, а на 30 діб.

Родич Додона, Петру Меріняну, який проходить підозрюваним у справі проти колишнього президента, теж залишається під домашнім арештом.

Нагадаємо, що Ігор Додон перебуває під домашнім арештом із 26 травня у справі про "кульок". Його звинувачують у пасивній корупції, незаконному збагаченні, державній зраді та фінансуванні політичної партії злочинним угрупованням.

Крім того, 27 червня Генеральна прокуратура висунула Ігорю Додону обвинувачення у справі про незаконні схеми під час закупівлі електроенергії в період із 2008 до 2009 року через підприємство Energocom.

У Кремлі, коментуючи справу Додона, заявили, що стурбовані "переслідуванням прихильників дружніх відносин з РФ".

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