В Молдове апелляционный суд оставил пророссийского Додона под домашним арестом

Апелляционная палата Кишинева приняла решение, что бывший президент Молдовы Игорь Додон останется под домашним арестом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

АП Кишинева отклонила ходатайство адвокатов Додона об изменении меры пресечения. Экс-президент останется под домашним арестом. В то же время судьи одобрили запрос прокуроров о продлении ареста не на 20, а на 30 суток.

Родственник Додона, Петру Мериняну, который проходит подозреваемым в деле против бывшего президента, тоже остается под домашним арестом.

Напомним, что Игорь Додон находится под домашним арестом с 26 мая по делу о "шариках". Его обвиняют в пассивной коррупции, незаконном обогащении, государственной измене и финансировании политической партии преступной группировкой.

Кроме того, 27 июня Генеральная прокуратура предъявила Игорю Додону обвинения по делу о незаконных схемах при закупке электроэнергии в период с 2008 по 2009 год через предприятие Energocom.

В Кремле, комментируя дело Додона, заявили, что обеспокоены "преследованием приверженцев дружеских отношений с РФ".

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