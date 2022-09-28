Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В Молдове апелляционный суд оставил пророссийского Додона под домашним арестом

Среда, 28 сентября 2022, 07:42

Апелляционная палата Кишинева приняла решение, что бывший президент Молдовы Игорь Додон останется под домашним арестом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

АП Кишинева отклонила ходатайство адвокатов Додона об изменении меры пресечения. Экс-президент останется под домашним арестом. В то же время судьи одобрили запрос прокуроров о продлении ареста не на 20, а на 30 суток.

Родственник Додона, Петру Мериняну, который проходит подозреваемым в деле против бывшего президента, тоже остается под домашним арестом.

Напомним, что Игорь Додон находится под домашним арестом с 26 мая по делу о "шариках". Его обвиняют в пассивной коррупции, незаконном обогащении, государственной измене и финансировании политической партии преступной группировкой.

Кроме того, 27 июня Генеральная прокуратура предъявила Игорю Додону обвинения по делу о незаконных схемах при закупке электроэнергии в период с 2008 по 2009 год через предприятие Energocom.

В Кремле, комментируя дело Додона, заявили, что обеспокоены "преследованием приверженцев дружеских отношений с РФ".

Читайте больше об этом деле: Предательство президента: как Молдова дошла до ареста Додона и что это изменит в отношениях с РФ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Молдова

Статьи

Усилить ЕС: почему членство Украины нужно самому Евросоюзу

Следует покончить с традиционными взглядами на Украину как исключительно на реципиента помощи со стороны Европейского Союза.
27 сентября 2022 — Дмитрий Ливч, Юлия Шаипова, Александр Кострыба

Кризис довел до импичмента: как Черногория выбирает между путем на Запад и "русским миром"

Новые черногорские реалии: президент, который пытается распустить парламент, и парламентское большинство, которое инициирует импичмент президенту... (укр.)
27 сентября 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

"Хорошие фашисты" и угроза для Европы: что ждать Украине от нового правительства Италии

Італійська гримуча суміш ще не означає катастрофічних змін у політиці Італії щодо України та Росії. А за вдалого перебігу подій можна зберегти основні здобутки.
26 сентября 2022 — Виктория Вдовиченко, Сергей Сидоренко