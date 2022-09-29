Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

У США колишнього військового з дружиною звинуватили в передачі таємних даних Росії

Четвер, 29 вересня 2022, 21:05

Міністерство юстиції США в четвер оголосило обвинувачення колишньому майору армії США Джеймі Лі Генрі та його дружині, лікарці Анні Габріелян у змові з метою передачі Росії конфіденційних медичних даних про військових пацієнтів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Обвинувачення стверджує, що Лі Генрі та Габріелян почали шпигунство на користь Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Так вони нібито хотіли допомогти російському уряду "отримати уявлення про стан здоров'я осіб, пов'язаних з урядом і військовими США".

У серпні пара зустрілася з людиною, яку вважали російським чиновником, а насправді агентом ФБР під прикриттям. Габріелян говорила, що "надати будь-яку допомогу Росії її мотивував патріотизм, навіть якби це означало звільнення або потрапляння до в'язниці".

Чоловік стверджував, що володіє інформацією про попередню військову підготовку, яку США надавали Україні, прихильно ставиться до Росії та навіть думав про те, щоб піти добровольцем в російську армію.

До кінця серпня Габріелян передала агенту ФБР інформацію про нинішніх і колишніх військових чиновників та їхніх дружин.

Поки невідомо, яке покарання може загрожувати парі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США Росія

Статті

Атака на Грузію: навіщо Путін відправив Лукашенка до окупованої Абхазії

Чи візит Лукашенка може тлумачитись як де-факто визнання незалежності Абхазії офіційним Мінськом? І який меседж від Путіна він привіз у Сухумі?
29 вересня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Російський провал: які зміни можуть принести вибори у Латвії

Вперше після відновлення незалежності Латвії "російські" партії можуть втратити своє лідерство, що матиме довгострокові наслідки.
29 вересня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Посол Німеччини: У НАТО зараз щодня обговорюють те, як відповісти у разі ядерного удару

Анка Фельдгузен: "Ми вже підняли процедури з часів холодної війни і знаємо, що треба зробити... Війна завершиться перемогою України"
28 вересня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда