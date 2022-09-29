У США колишнього військового з дружиною звинуватили в передачі таємних даних Росії

Міністерство юстиції США в четвер оголосило обвинувачення колишньому майору армії США Джеймі Лі Генрі та його дружині, лікарці Анні Габріелян у змові з метою передачі Росії конфіденційних медичних даних про військових пацієнтів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Обвинувачення стверджує, що Лі Генрі та Габріелян почали шпигунство на користь Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Так вони нібито хотіли допомогти російському уряду "отримати уявлення про стан здоров'я осіб, пов'язаних з урядом і військовими США".

У серпні пара зустрілася з людиною, яку вважали російським чиновником, а насправді агентом ФБР під прикриттям. Габріелян говорила, що "надати будь-яку допомогу Росії її мотивував патріотизм, навіть якби це означало звільнення або потрапляння до в'язниці".

Чоловік стверджував, що володіє інформацією про попередню військову підготовку, яку США надавали Україні, прихильно ставиться до Росії та навіть думав про те, щоб піти добровольцем в російську армію.

До кінця серпня Габріелян передала агенту ФБР інформацію про нинішніх і колишніх військових чиновників та їхніх дружин.

Поки невідомо, яке покарання може загрожувати парі.